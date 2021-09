Höhere Lärmentwicklung am Flughafen Paderborn/Lippstadt und in der Umgebung möglich

Paderborn/Büren

Das britische Heer führt in den nächsten Tagen mit Unterstützung der deutschen Luftwaffe eine größere Herbstübung in der Region durch. In der Zeit vom 29. September bis zum 7. Oktober sind auch der Flughafen Paderborn/Lippstadt und das Umfeld in diese Übungen involviert. Das teilte der Flughafen Paderborn/Lippstadt am Montag mit.