Höheres Tempo und unnützes Wenden?

Wie berichtet, will die SPD am 2. November im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales beantragen, die Ravensberger Straße zwischen C.F.-Venghauss-Platz (Einmündung Tiefenstraße) und der Engstelle vor der Sonnen-Apotheke (Einmündung Rosenstraße) probeweise für ein Jahr zur Einbahnstraße umzuwandeln, und zwar von den Osterferien 2022 an. Damit greift die SPD eine Idee auf, die im Mobilitätskonzept für Werther angeregt worden ist. Die Einbahnregelung (Fahrt in Richtung Rosenstraße/Café Bossert frei) soll dazu dienen, Durchgangsverkehr von der schmalen Ravensberger Straße fernzuhalten. Fahrradfahrer sollen hier weiterhin in beiden Richtungen fahren dürfen.

