„Holibri“ setzt neue Maßstäbe

Flexibel, komfortabel und ökologisch – das neue Abruf-Angebot des Nahverkehrsverbunds Paderborn/Höxter (nph) für die Kreisstadt an der Weser trifft die Bedürfnisse der Menschen und entlastet die Umwelt. In kleineren Elektrofahrzeugen statt in riesigen Bussen kommen die Fahrgäste zukünftig „on demand“, also auf konkrete Buchung hin, bequem von A nach B. Und der nächste Zusteigepunkt liegt immer fast vor der Haustür. Maximal 200 Meter müssen die Fahrgäste laufen. Dafür sorgt ein Haltestellennetz, das von 150 auf 1300 anwächst.

Das alles ist keine Zukunftsmusik, sondern steht den Höxteranern bereits vom 6. Dezember an ins Haus. Dann startet er nämlich, der On-Demand-Verkehr, für den der nph zusammen mit Marketingstrategen den originellen Namen „Holibri“ ersonnen hat.

On-Demand-Verkehr in Höxter feiert Premiere Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter hat in einer fulminanten Premierenfeier die Fahrzeuge für den neuen On-Demand-Verkehr in Höxter vorgestellt. Das Angebot hat den originellen Namen "Holibri". Foto: Sabine Robrecht Das Angebot hat den originellen Namen „Holibri“. Die „Tanzetage“ Höxter gestaltete die Feier mit. Foto: Sabine Robrecht

Für die „Holibri“-Fahrzeuge inszenierte der Nahverkehrsverbund am Donnerstag vor der Stadthalle in Höxter einen ersten Auftritt, der in seiner Opulenz und Dramaturgie an die Premiere neuer Fahrzeugmodelle großer Automobilhersteller erinnerte. Vor den Augen vieler Multiplikatoren aus Politik, Verwaltung und öffentlichem Leben strahlte der bunte E-Van, der fünf Passagieren in ergonomischen Sitzen bequem Platz bietet, glamourös im Licht der Scheinwerfer. Zuvor hatten die führenden Vertreter des nph auf der Bühne der Stadthalle leidenschaftlich für das zunächst auf drei Jahre angelegte Modellprojekt in Höxter die Werbetrommel gerührt.

Das gilt es jetzt mit aller Kraft in der Bevölkerung zu tun. Denn der On-Demand-Verkehr ersetzt die Stadtbuslinien HX1, HX2, HX3 und HX 5. Die Menschen werden sich also auf das neue Modell einlassen müssen und sind bei der Buchung aber nicht allein auf die ­„Holibri“-App oder auf die Webseite www.holibri.info angewiesen. Wer lieber telefonisch eine Fahrt bestellen möchte, kann dies über die kostenlose Rufnummer 0800 / 97 87 77 77 tun.

Ob digital oder analog – die Fahrgäste geben ihr gewünschtes Fahrtziel an und erhalten dann eine Buchungsbestätigung sowie die Route zur Haltestelle via App, Web oder mündlich am Telefon. Bezahlen können sie bar oder mit Karte beim Fahrer. Und die Bequemlichkeit des neuen Angebots ist nicht einmal teurer: „Der Preis für die Fahrkarten ist identisch zum Busverkehr“, betonten Dr. Ulrich Conradi, Verbandsvorsteher des Nahverkehrsverbundes, und Geschäftsführer Marcus Klugmann.

Dank großzügiger Förderung des Landes NRW – sie beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro – „können wir den On-Demand-Verkehr drei Jahre lang in Höxter testen“, so Dr. Conradi. Er dankte dem Land ebenso wie der Verbandsversammlung des nph. Den ÖPNV flexibler zu gestalten und den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, sei zentrale Aufgabe. „Wir hoffen, dass die Menschen in Höxter das Angebot nutzen, so dass wir es im Rest des Verbandsgebietes in den Kreisen Höxter und Paderborn nach und nach ausrollen können.“ Auch Marcus Klugmann hob die Notwendigkeit eines Neuanfangs hervor. Der On-Demand-Verkehr in Höxter sei ein Leuchtturm dafür, wie Mobilität im ländlichen Raum aussehen kann.

Diese steht auch unter dem Zeichen des klimagerechten Umbaus der Gesellschaft, die Volker Wente, Geschäftsführer NRW des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, bei der „Holibri“-Premiere als „eine der größten Aufgaben seit der industriellen Revolution“ bezeichnete.

„ »Dieses Modell ist eine große Chance für Höxter.« “ Bernhard Risse

Dass Höxter hier mit gutem Beispiel vorangeht, unterstrich auch Bernhard Risse, Geschäftsführer von Risse Reisen. Das Höxteraner Busunternehmen hat die Fahrzeugflotte mit fünf E-Vans angeschafft. Den On-Demand-Verkehr vollelektrisch abzuwickeln, sei ungewöhnlich, so Risse. „Die meisten fahren hybrid“. Die „Holibris“ für Höxter „haben genug Leistung, dass sie 400 Kilometer schaffen“, betonte der Unternehmer. Auf dem Betriebshof im Gewerbegebiet „Zur Lüre“ stehen nicht nur Ladestationen bereit, sondern immer auch ein „vollgetanktes“ Reservefahrzeug. Der 6. Dezember kann also kommen. Der Unternehmer ist mehr als zuversichtlich, dass der On-Demand-Verkehr auch über die drei Jahre hinaus Erfolg hat. „Dieses Modell ist eine große Chance für Höxter. Das sehen unsere Fahrer auch so.“ Und auch der erste Bürger der Stadt, Bürgermeister Daniel Hartmann, ist vom On-Demand-Verkehr restlos überzeugt: „Ich freue mich sehr, dass dieses Modell in Höxter getestet wird und bin sicher, dass die Menschen es nutzen.“

Den Ideengebern des Namens machte der Bürgermeister ein Kompliment. „Vorbild für die Namensgebung ist der Kolibri. Ein kleiner und sehr flinker Vogel, der seine Ziele exakt anfliegen kann“, erläuterte Marcus Klugmann. „So ist es auch beim ‚Holibri‘-Angebot: ‚holen‘ und ‚bringen‘ und den Fahrgast schnell und möglichst nah an den Wunschort fahren“, schlug der nph-Geschäftsführer eine Brücke zur Schlagkraft des On-Demand-Verkehrs.

Bedienungsgebiete

In der Kernstadt Höxter, Lütmarsen und Bosseborn wird der On-Demand-Verkehr von Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, samstags von 8 Uhr bis 22 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr angeboten. Auf den Hauptachsen (R21, R22, R91, HX4, 590) verkehren die Regionalbuslinien wie gewohnt. Die Hochschullinie 596 sowie die Schülerverkehrslinien 597, 598 und 599 verkehren ebenfalls wie bisher. Abends und an Sonn-und Feiertagen wird das Bedienungsgebiet auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt. Dann fährt „Holibri“ werktags von 18 Uhr bis 22 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr durch alle 13 Höxteraner Ortsteile.