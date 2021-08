Holland dient als Vorbild

Kirchlengern

Das Buswartehäuschen an der Haltestelle Strotweg an der Gemeindegrenze zu Hüllhorst war vor einigen Jahren abgebaut worden, da aufgrund der damaligen Schülerzahlen kein Bedarf mehr bestand. Mit diesem Wartehäuschen ist die neue Bushaltestelle an der Grundschule in Kirchlengern ausgestattet word en.