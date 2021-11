Holpriger Weg zum Verkehrsversuch

Werther

Es erscheint wie die Quadratur des Kreises: Wie lässt sich der Durchgangsverkehr aus der teils sehr engen Ravensberger Straße verbannen – ohne den ohnehin durch Corona gebeutelten Händlern in der Innenstadt weitere Umsatzeinbußen zu bescheren? Vorweg: Trotz vieler Bedenken hat die Politik am Dienstagabend dem SPD-Antrag zugestimmt, laut Mobilitätskonzept die Ravensberger Straße zwischen Venghauss-Platz und Einmündung Rosenstraße versuchsweise für ein Jahr lang zur Einbahnstraße (Fahrtrichtung Volksbank/Café Bossert frei, Radfahrer in beide Richtungen) zu machen – und zwar mit überraschend deutlicher Mehrheit.

Von Volker Hagemann