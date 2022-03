„Holter Pflege“ in neuen Händen

Annegret Eckardt (63), Chefin der ersten privaten ambulanten Pflegeeinrichtung in der Stadt, geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Ivonne Nitschke (41), die seit 2001 für die Holter Pflege arbeitet und deshalb den Klienten und Mitarbeitern gut bekannt ist.

Annegret Eckardt ist examinierte Krankenschwester und hat eine schwerst pflegebedürftige Tante ihres Mannes gepflegt. In ihrem Wohnzimmer hat sie am 1. Juni 1995 die „Holter Pflege“ eröffnet. Begonnen hat sie mit drei Mitarbeitern, einem Computer und einem Mobiltelefon, „ein Riesending und Empfang gab es nur an wenigen Ecken“. Heute zählt das Unternehmen 117 Mitarbeiter, ambulant und im Haus am Stein werden insgesamt 256 Klienten versorgt, 44 Plätze hat die Tagespflege in der Alten Backstube. dazu kommen viertel- oder halbjährlich die Beratungsbesuche in den 240 Familien, die pflegebedürftige Angehörige ohne fremde Hilfe versorgen.