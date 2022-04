Holzminden: Eine Stadt mit viel Herz

Mit der Symrise AG ist seit 2021 sogar ein in der Weserstadt beheimatetes Weltunternehmen als neuer Stern in den „DAX-Himmel“ aufgestiegen. Auch der neue Bürgermeister schaffte aus dem Stand heraus den Sprung an die Spitze und ist seit November Chef der Stadtverwaltung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar