Holzmindener erhalten HX-Kennzeichen

Die gute Nachricht: Von Mittwoch an können Autofahrer aus dem Landkreis Holzminden ihre Fahrzeuge beim Straßenverkehrsamt Höxter zulassen. Die überraschende Nachricht: Wenn sie das tun, können sie kein HOL-, sondern nur ein HX- oder WAR-Kennzeichen bekommen.

Nach Skandal um Altkennzeichen: Von Mittwoch an können Autos in Höxter zugelassen werden

Die Schilderpräger in Höxter dürfen keine HOL-Kennzeichen prägen. Holzmindener, die ihr Auto jetzt zulassen wollen, bekommen die Buchstaben HX.

Die Holzmindener Kreisverwaltung hatte um Amtshilfe bei dem benachbarten Kreis gebeten, nachdem fast alle Mitarbeiter der Holzmindener Zulassungsstelle wegen Unregelmäßigkeiten freigestellt werden mussten. „Ich bin erleichtert, dass wir eine erste Lösung gefunden haben und freue mich, dass wir uns in der Not auf unseren Nachbarkreis so gut verlassen können“, sagt Holzmindens Landrat Michael Schünemann. Das Kraftfahrtbundesamt und die Verkehrsministerien von Niedersachsen und NRW mussten für die Hilfe erst „grünes Licht“ geben.

Nicht alle Dienstleistungen im Angebot

„Aus technischen Gründen können jedoch nicht alle Dienstleistungen angeboten werden“, erläutert Elisabeth Scheel, Leiterin der Abteilung Straßenverkehr beim Kreis Höxter. So können unter anderem keine technischen Änderungen in die Zulassungsdokumente eingetragen und keine Kennzeichen mit der Kennung HOL zugeteilt werden. „Wem die umgehende Zulassung eines Fahrzeugs wichtig ist, dem kann trotzdem geholfen werden“, sagt sie, dabei könne allerdings nur zwischen den Unterscheidungskennzeichen „HX“ oder „WAR“ gewählt werden. „So besteht durchaus die Chance auf ein Wunschkennzeichen mit einer speziellen Buchstaben- und Zahlenkombination – allerdings mit HX oder WAR davor“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Kennzeichen kann umgetauscht werden, muss aber nicht

Wem jedoch das HOL auf seinem Nummernschild wichtig ist, kann später sein Kennzeichen im Holzmindener Straßenverkehrsamt wieder ändern lassen. „Sobald wir wieder in einen geordneten Betrieb übergehen können, werden wir auf Wunsch auch die Kennzeichen kostenlos wieder umstellen“, verspricht Holzmindens Dezernentin Manuela Schäfer dazu. Es sei aber auch möglich, das Kennzeichen aus dem Kreis Höxter zu behalten.

So funktioniert die Zulassung Foto: Für alle Zulassungsvorgänge ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Zudem ist der Zutritt ins Kreishaus nur mit einem Nachweis möglich, der die Einhaltung der 3G-Regeln sicherstellt. Termine können per E-Mail angefragt werden, dabei sollte der Terminwunsch, also der Tag und ein verfügbarer Zeitrahmen, ebenso genannt werden wie eine Telefonnummer. Der Kreis Höxter hat extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet: hol-termin@kreis-hoexter.de. Terminvereinbarungen sind aber auch direkt online möglich. Ausführliche Informationen gibt es unter www.kreis-hoexter.de/6470 ...

Landrat Schünemann dagegen unterstreicht, dass die Hilfe aus Höxter nur ein erster, wenn auch extrem wichtiger Schritt zurück in den notwendigen Kundenservice sei. „Wir haben intensive Gespräche in verschiedene Richtungen geführt und hoffen, dass wir im Lauf der Woche noch weitere positive Entwicklungen vermelden können“, deutet Schünemann an.