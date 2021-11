Honky-Tonk rockt die Innenstadt

Paderborn

Am Samstagabend war es endlich wieder so weit: Nachdem es 2020 noch pandemiebedingt ausfiel, begeisterte in diesem Jahr wieder das Honky- Tonk-Festival in der Paderborner Innenstadt zahlreiche Besucher. In 14 Bars und Nachtclubs sorgten Musikgruppen für feierliche Stimmung.

Von Kevin Müller