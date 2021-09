Hören, wie der weiche Regen fällt

Bielefeld

Zwei Jahre vor ihrem Tod, 1943, schreibt die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler Sätze wie „Leise schwimmt der Mond in mein Blut ...“ oder „Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär.“ Ein literarischer Schwanengesang par excellence, veröffentlicht in dem Gedichtband „Mein Blaues Klavier“ und ein letzter Versuch der deutsch-jüdischen Dichterin, die Einsamkeit ihres Jerusalemer Exils zu überwinden.

Von Uta Jostwerner