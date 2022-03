Hörster Volksfest wird schon geplant

Auch das ist zwei Jahre her: Die Brüder Stefan (links) und Klaus Ellerbrake zeigten bei der Oldtimerschau ihren 1959er Opel Olympia Rekord in Halle-Hörste.

Hörstes Löschzugführer gehört mit zum Orgateam aus den Reihen der Vereinsgemeinschaft Hörste. Und das peilt schon jetzt das dritte Wochenende im August für die hoffentlich große Sause an. „Natürlich ist uns allen klar, dass es zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, wie die Coronalage in fünf Monaten aussieht“, so Goldbecker. „Aber wir blicken optimistisch nach vorn und wollen zumindest schon die Eckdaten festzurren, auch wenn die Veranstaltung möglicherweise in abgespeckter Form stattfinden müsste.“