Horstmeyer beerbt Wehenkel

Jan Wehenkel stellte noch der Übergabe heraus: „Trotz der Pandemie und einem deshalb herausfordernden Amtsjahr können wir dennoch auf zahlreiche und richtungsweisende Aktivitäten zurückblicken.“ Unter der Leitung von Jan Wehenkel ist unter anderem der Round Table 50 Lippe gegründet worden.

Die Aktion „Raus aus dem toten Winkel“ an der Schule am Nicolaitor ist erfolgreich verlaufen und zudem sind Spendenaktionen zugunsten der Hochwasserhilfe auf die Beine gestellt worden. Der Round-Table Höxter-Holzminden hat zudem die Ausbildung von Schulhunden an der Sekundarschule in Höxter unterstützt. Für all diese Aktivitäten und Taten hat es sehr viel Lob und Komplimente gegeben.

Hilfe für Flüchtlinge

Als aktuelles, relevantes Projekt helfe der Round Table 150 Höxter-Holzminden ukrainischen Geflüchteten finanziell bei Fahrten an die Grenze, der Sammlung von Hilfsgütern für die Krisengebiete sowie im Kreis Höxter und im Landkreis Holzminden bei der Suche und der Bereitstellung von Wohnraum für die Geflüchteten. Erneut ist die Durchführung der Schoko-Nikolaus-Aktion in der Weihnachtszeit erfolgreich abgeschlossen worden.

Der neue Präsident Lars Horstmeyer will im neuen Jahr direkt an dieses Engagement anschließen: „Wir setzen darauf, dass im Verlaufe des Jahres noch viele weitere Projekte umgesetzt werden können“, hob Lars Horstmeyer in seiner Antrittsrede hervor und ist sehr motiviert.

Das neue Präsidium setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Lars Horstmeyer, Vize-Präsident: Christian Höke, Past-Präsident: Jan Wehenkel, Kassierer: Emanuel Neuenroth, Sekretär: Florian Hodes, International Relations Officer: Sebastian Baensch, Public Relations Officer: Philip Hirsch Webmaster: Julien Heinrich sowie Community Service Officer: Sören Loges.