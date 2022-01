Hotel: 77 Bohrpfähle gesetzt, jetzt wächst der Neubau

Bauherr Ralf Schwager hat bei einer Baustellenbesichtigung mit Vertretern der Baufirmen Dr. Schoppe und Zelmer den zügigen Fortgang seines Hotel-Erweiterungsprojektes an der Holzmindener Weserbrücke angekündigt.

3,5-Millionen-Euro-Projekt direkt an der Landesgrenze NRW-Niedersachsen an der Weser: Ralf Schwagers Weser-Hotel wird erweitert.

77 Bohrpfähle, die den 65 Meter langen aufgeständerten Anbau des Weserhotels Schwager tragen, sind alle gesetzt. Das Bohrgerät hat die Baustelle am Hafen verlassen. Ein 30 Meter hoher Baukran mit einem 45 Meter langen Ausleger ist auch von der Kreis-Höxter-Weserseite gut sichtbar. Für die nächsten Monate werden Geh- und Radweg nicht passierbar sein und mit Baken gesperrt. Der Holzmindener Kaufmann Ralf Schwager nimmt 3,5 Millionen Euro in die Hand und will sein Weser-Hotel vergrößern.