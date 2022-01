Hotel verabschiedet sich für immer

Preußisch Oldendorf

Der Abriss des ehemaligen Hotels Deeke an der Mindener Straße ist am Montag in die letzte Runde gegangen. Damit der Bagger auch den direkt an der Bundesstraße gelegenen Gebäudeteilen zu Leibe rücken konnte, ist die Mindener Straße bis voraussichtlich 28. Januar halbseitig gesperrt.

Von Friederike Niemeyer