Hotelketten schlagen Alarm

Maritim und Co. fordern zusätzliche Coronahilfen – weitere Notverkäufe von Häusern

Bad Salzuflen

Hotelketten in Familienhand wie die Maritim-Gruppe mit Sitz in Bad Salzuflen, Dorint oder Lindner sehen sich in der Corona-Krise massiv benachteiligt. Weil die Corona-Zuschüsse bislang gedeckelt sind, bleiben die großen Mittelständler trotz staatlicher Hilfen auf hohen Millionenverlusten sitzen. Um die Krise zu überleben, gehören auch Notverkäufe von Hotels zur Tagesordnung. Maritim hat inzwischen drei Häuser zu Geld gemacht.

Von Oliver Horst