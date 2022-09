Hövelhof senkt Stromverbrauch

Die Sennegemeinde Hövelhof informiert ihre Bürger mit einer Kampagne über Möglichkeiten, wie sich mit einfachen Handgriffen Einsparungen bei den Strom- und Heizkosten erzielen lassen. Auf ihrer Homepage unter www.hoevelhof.de/de/energiesparen und in einem Flyer, der zur kostenfreien Mitnahme im Rathaus ausliegt, stellt die Verwaltung Energiespartipps vor.

„Schon kleine Handgriffe können eine große Wirkung erzielen, um den eigenen Geldbeutel zu entlasten und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt der Klimaschutz-Manager der Gemeinde, Moritz Pucker. Mit Bezug zum Alltag gibt es Tipps zum Sparen beim Heizen und Lüften, Kochen und Kühlen, Waschen und Trocknen sowie bei Licht und Strom. Auch Hinweise für Investitionen in die Energieeffizienz eines Gebäudes hat die Verwaltung aufgeführt.

Auch die Gemeindeverwaltung hat ein Maßnahmenpaket für Einsparungen zusammengestellt. „Mit den Maßnahmen möchten wir angesichts der stark gestiegenen Energiekosten die finanziellen Belastungen für den öffentlichen Haushalt bestmöglich drosseln“, sagt Bürgermeister Michael Berens. So sind in Hövelhof die technischen Vorbereitungen bereits getroffen, um die erlassene Bundes-Verordnung umzusetzen. Gemeinschaftsflächen wie Flure und Treppenhäuser in öffentlichen Gebäuden werden im kommenden Winter nicht beheizt. Für Arbeitsräume gilt in den Verwaltungsgebäuden eine Höchsttemperatur von 19 Grad. Lediglich bei Schulen und Kindergärten wird die Sennegemeinde auf eine festgelegte Temperatur-Absenkung vorerst verzichten. Es wird jedoch einen engen Austausch mit Schul- und Kindergarten-Leitungen geben, um jeweils Energieeinsparpotentiale zu finden und zu nutzen.

Um die Wärme in der Nacht im Gebäude zu halten, setzt die Gemeinde den außenliegenden Sonnenschutz am Rathaus als thermische Dämmschicht ein. Darüber hinaus bleibt die Warmwassererzeugung zum Händewaschen in den Verwaltungsgebäuden ausgeschaltet. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird die Verwaltung schließen. „Durch diese Maßnahme können alle elektrischen Geräte und Lichtquellen an neun zusammenhängenden Tagen abgeschaltet und die Heizung auf ein Mindestmaß herunterreguliert werden“, erklärt Pucker. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Verwaltung noch einmal für das Thema sensibilisiert sowie Empfehlungen zum Sparen am Arbeitsplatz zusammengestellt.

Um im öffentlichen Raum Energie einzusparen, führt die Sennegemeinde bereits jetzt neue Straßenbeleuchtungen ausschließlich in der sparsamen LED-Technik aus und rüstet bestehende Lampen schrittweise um. Zwischen 21 und 6 Uhr bleiben die Werbetafeln abgeschaltet und die Brunnenanlagen im Gemeindegebiet werden nicht beleuchtet.