Hövelhofer Malteser-Kita startet wieder

Hövelhof

Entwarnung für die Malteser-Kita am Hollandsweg, die nach einem Wasserschaden seit Donnerstag vergangener Woche geschlossen war: Nach Freigabe durch einen hinzugezogenen Baubiologen kann von heute, Donnerstag, an der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Mit Einschränkungen sei jedoch weiterhin zu rechnen, so Malteser-Sprecherin Anke Buttchereit.