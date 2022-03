Hövelhofer Ortskern: Jury entscheidet

Hövelhof

Die Umgestaltung des Hövelhofer Ortskerns geht in ihre nächste Phase. In seiner nächsten Sitzung am Donnerstag kommender Woche will der Bau- und Umweltausschuss ein Konzept für die Gestaltung und Nutzung des geplanten Neubaus auf dem Grundstück des im Dezember abgerissenen Hauses Möller auf den Weg bringen.

Von Per Lütje