Hövelhofs Abkehr erregt Gemüter in Schlangen

Schlangen/Hövelhof/Bad Lippspringe

Mit dem Rückzug der Gemeinde Hövelhof hat die Idee für eine interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus und Marketing einen Dämpfer bekommen. Anders als im benachbarten Bad Lippspringe wachsen nun auch in der Sennegemeinde Schlangen die Bedenken. In der Hauptausschusssitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus wurde gleichzeitig heftige Kritik an Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens geübt.

Von Klaus Karenfeld