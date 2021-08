Hövelmarkt fällt erneut aus

Auch in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie einen Strich durch die Planungen des Verkehrsvereins Hövelhof. Schweren Herzens hat Vorsitzender Hubert Böddeker nach monatelangen Vorbereitungen und wochenlangen Abstimmungen am Montag mitgeteilt, dass der Hövelmarkt auch 2021 ausfallen muss.

Die Entscheidung habe der Vorstand einstimmig und in enger Abstimmung mit dem Hövelhofer Arzt Dr. Georg Schneider und Bürgermeister Michael Berens getroffen, teilte Thomas Westhof, Vorstandsmitglied im Verkehrsverein, mit.

Der Verkehrsverein habe sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. Bis zuletzt hätten die Verantwortlichen versucht, das Hövelhofer Volksfest wenigstens in einer abgespeckten Version anbieten zu können, doch die steigenden Infektionszahlen und die zunehmende Belegung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten hätten dem Verein keine andere Wahl gelassen, als die Reißleine zu ziehen. „Wir können und wollen uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern nicht entziehen“, erklärt Hubert Böddeker und ergänzt: „Es ist eine Frage der Vernunft.“

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes sollte eigentlich auch größere Veranstaltungen ermöglichen, doch die aktuelle Entwicklung der pandemischen Lage sei eine andere. Die Inzidenzen seien aktuell nach wie vor steigend.

Auch der Bauernmarkt, auf dem Hufschmied Edwin Krukenmeyer Stammgast ist, findet nicht statt. Foto: Jörn Hannemann

Zu gern hätte der Verkehrsverein mit einem normalen Hövelmarkt in verkleinerter Form mit allen Traditionsveranstaltungen im und am Schützen- und Bürgerhaus den Bürgerinnen und Bürgern der Sennegemeinde ein Zeichen für eine Rückkehr in eine normale Welt des gesellschaftlichen Miteinanders gegeben, doch die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher stehen für den Verkehrsverein im Vordergrund, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von einer Zeltveranstaltung auf dem Hövelmarktgelände an der Allee habe sich der Verkehrsverein schweren Herzens bereits Anfang August verabschieden müssen, denn die Coronaschutzverordnung machte diese Planungen trotz großer Lockerungen zunichte. Vorgesehen war stattdessen ein weitgehend normaler Hövelmarkt in verkleinertem Rahmen am Schützen- und Bürgerhaus.

Die Partys, die Angebote für Jugendliche und Senioren sowie das Oktoberfest hätten im Einklang mit der Corona-Schutzverordnung im Schützen- und Bürgerhaus stattfinden sollen. Auf dem Freigelände war eine Kirmes mit vier großen Fahrgeschäften und Imbiss-, Los- und Naschbuden geplant. Durch die Einfriedung des Areals wäre auch eine Zugangskontrolle durch einen Sicherheitsdienst möglich gewesen.

Geplant war der Hövelmarkt mit mehr als 2500 Gästen im Innen- und Außenbereich des Schützen- und Bürgerhauses. Da bei mehreren Einzelveranstaltungen auch ohne Masken im Innen- und Außenbereich gefeiert und getanzt werden sollte, wären damit für nicht vollständig Geimpfte oder Genesene PCR-Tests verpflichtend geworden. „Hövelmarkt-Besuchern einen teuren PCR-Test abzuverlangen, ist für den Vereinsvorstand auf jeden Fall ein K.O.-Kriterium“, so Hubert Böddeker.

„Wir mussten unsere Entscheidung für eine Absage bereits sechs Wochen vor dem Hövelmarkt-Termin treffen, um Planungssicherheit zu schaffen“, erklärt die Geschäftsführerin Angelika Schäfer. Außerdem sei die Coronaschutzverordnung nur bis zum 17. September gültig. Was danach käme, sei bestenfalls Kaffeesatzleserei.

Durch Ersatzaktionen will der Verkehrsverein jedoch am ersten Oktoberwochenende den Hövelmarkt für alle Bürger spürbar machen, kündigt Angelika Schäfer an.