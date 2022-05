Höxter: Digitale Welt bereichert Pins-Forum

Höxter

Was ist eine Kippa? Was bedeutet der Stern als Anhänger an einer Halskette, wie man sie häufig sieht? Und warum mögen jüdische Kinder eigentlich Gummibärchen nur aus Tüten, auf denen „koscher“ steht? Solche und ähnliche Fragen beantwortet die neue Dauerausstellung im Forum Jacob Pins ganz schnell.

Von Harald Iding