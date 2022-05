Höxter fördert Projekte

Höxter vergibt auch in diesem Jahr wieder einen Heimat-Preis. Herausragendes und ehrenamtliches Engagement auf lokaler Ebene soll gewürdigt werden. Dazu wird ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro durch den Rat der Stadt Höxter vergeben.

Ab sofort können sich Einzelpersonen, Vereine und Organisationen aus Höxter mit Projekten, Aktionen und sonstigen Beiträgen bis Donnerstag, 30. Juni, für den Heimat-Preis bei der Stadt Höxter bewerben.

„Die Auslobung des Heimatpreises hat bereits im vergangenen Jahr gezeigt, dass es in Höxter viele herausragende Projekte gibt, die zeigen, wie bei uns Heimat gelebt wird“, sagt Bürgermeister Daniel Hartmann. „Der Heimat-Preis soll neben Lob und Anerkennung zugleich auch Ansporn für andere sein, mitzumachen“, freut sich Hartmann auch in diesem Jahr auf viele Bewerbungen.

Engagement

Mit dem Preis soll das Engagement der Menschen, die ihre Heimat jeden Tag, gestalten, wertgeschätzt werden. Bewerben können sich alle natürlichen und juristischen Personen nicht gewerblicher Art, die in Höxter ansässig sind. Die Bewerber müssen mit ihrem Beitrag lediglich eins der folgenden Kriterien erfüllen: Sie stehen für ein herausragendes, zukunftsorientiertes Projekt oder sie leisten einen beispielhaften Beitrag zum Erhalt und zur Sichtbarmachung unseres kulturellen Erbes. Zudem können die Bewerber für die Attraktivitätssteigerung in den Ortschaften stehen oder viertens einen Beitrag zur Wahrung der Natur leisten.

Eingereicht werden können Projekte, die entweder umsetzungsreif sind, sich gerade in der Umsetzung befinden oder die bereits abgeschlossen wurden. Hierbei darf der Projektschluss jedoch nicht länger als ein Jahr zurückliegen.

Die Bewerbungen können per Antragsformular bei der Stadt Höxter, postalisch bei Markus Finger oder per Mail an m.finger@hoexter.de. eingereicht werden. Das Formular sowie auch die Richtlinien zur Vergabe sind auf der Homepage der Stadt Höxter, www.hoexter.de zu finden. Nach Bewerbungsschluss werden die eingereichten Projekte durch eine Fachjury bewertet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert wird durch den Stadtrat verliehen.