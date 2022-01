Höxter-Gründerzeit mit 40 neuen Fabriken

Diesem Thema hat sich noch kein Autor so ausführlich gewidmet: Ernst Würzburger aus Höxter hat jetzt ein neues Höxter-Buch vorgelegt. „Das Fabrikwesen in Höxter im 19. Jahrhundert“ ist das Werk betitelt. Er stellt das Buch bei einem VHS-Termin am 3. März erstmals öffentlich vor.

„Seit ich mich 1990 erstmals mit dem Thema Fabriken in Höxter beschäftigt und über die ehemaligen Zementfabriken in der Heimatkundlichen Schriftenreihe für Stadtgeschichte der Stadt Höxter geschrieben habe, bestand die Absicht, das Fabrikwesen in Höxter einmal in seiner Gesamtheit darzustellen“, berichtete Ernst Würzburger. „Nach drei Jahrzehnten konnte dieses überfällige Vorhaben realisiert werden.“