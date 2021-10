Höxter hat die meisten Neuinfizierten

Kreis Höxter

Im Kreis Höxter war der Inzidenzwert, der die Zahl der Corona-Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen widerspiegelt, noch von 37,2 am Freitag auf 33,6 am Samstag gefallen. Am Sonntag (0 Uhr) stieg die Sieben-Tages-Inzidenz dann wieder – auf den Wert von 39,36. Die Kreisstadt Höxter hat aktuell die meisten Neuinfizierten in der Region.