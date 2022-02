Höxter hat einen neuen Chefarzt

Aus dem hohen Norden bei Hamburg direkt ins Weserbergland: Dr. Jan Brocke ist seit dieser Woche neuer Chefarzt der Neurologie an der Klinik in Höxter.

„Man muss es einfach sagen: Er ist unser Wunschkandidat für diese Position. Wir haben ihn von uns aus angesprochen – und er hat zugesagt“, betonte am Donnerstag ein sichtlich zufriedener WBK-Chef Rüdiger Pfeifer. Wie berichtet, ist der langjährige Klinik-Chefarzt Dr. Klaus Dechant in 2021 mit einer eigenen Praxis in Warburg in die Selbstständigkeit gegangen.