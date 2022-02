„Höxter heimatet“ ist ein Lebensgefühl

Höxter „heimatet“. Und das in einer Vielseitigkeit, dass es Freude macht. Diesen ermutigenden Eindruck hat am Dienstag die Verleihung des Heimatpreises 2021 gemacht. 17 Bewerbungen – die Jury hätte am liebsten alle prämiert – spiegelten eindrucksvoll wider, wie Menschen ihre Heimat nicht nur lieben, sondern auch beherzt und tatkräftig mitgestalten.

Große Freude in kleinem Rahmen: Bürgermeister Daniel Hartmann (4. von rechts) hätte den Heimatpreis lieber beim Neujahrsempfang in der Stadthalle übergeben, um für das ehrenamtliche Engagement öffentlichkeitswirksam zu danken. Pandemiebedingt war dies nicht möglich. Trotzdem würdigen der Bürgermeister und seine Stellvertreter Andrea Dangela (links) und Hans-Josef Held (rechts) den Einsatz von Hermann und Martina Luedecke (2. von links), des NEW mit Dr. Burkhard Beinlich und Ralf Liebelt (2. von rechts) sowie der Stahler Rentner-Truppe um Egon Bergmann und Walter Sieburg (Mitte)

Ein erster und zwei zweite Preise haben das Rennen gemacht, verriet Bürgermeister Daniel Hartmann zu Beginn der coronabedingt in kleinem Rahmen gestalteten Feierstunde im Ratssaal des Historischen Rathauses. Platz eins (2000 Euro Preisgeld) erreichte eine Gruppe, die kein Verein im eigentlichen Sinne ist, sich aber im Dorf zu einer wahren Institution entwickelt hat: die Stahler Rentner-Truppe „Heimatfreunde“. Einer der zweiten Plätze (1500 Euro) geht nach Fürstenau an das Ehepaar Martina und Hermann Luedecke für die denkmalgerechte Sanierung eines Fachwerkhauses im alten Ortskern. Auf dem Silber-Treppchen landete außerdem der Naturkundliche Verein Egge-Weser (NEW) mit einem Projekt in der Kernstadt (ebenfalls 1500 Euro): Die Aktiven haben das Naturparadies am Bielenberg bei Höxter mit Info-Tafeln, einer App und einem Grünen Klassenzimmer für die Menschen erschlossen.