Höxter im Lichterglanz mit Late-Night-Shopping

Der Herbst und Winter naht und man freut sich auf kuschelige Abende zu Hause. Nicht jedoch, wenn die Höxteraner Innenstadt zum Lichterglanz einlädt.

MEHR ZUM THEMA

Es erwartet die Gäste ein wahres Meer aus Lichtern und Kerzen – untermalt von harmonischer Musik und bunten Illuminationen an den Häusern. Alle teilnehmenden Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet, zahlreiche von ihnen bieten besondere Aktionen an. Des Weiteren können Kunden ab 16 Uhr kostenfrei in den Parkhäusern Post und Bachstraße parken – wenn man dafür nicht gerne einmal die heimische Couch verlässt. Verkauft wird am Samstag auch wieder der beliebte Lions-Jahreskalender. Zudem bietet die Nikolai-Kirche ein Meer von Lichtern.

https://www.westfalen-blatt.de/owl/fotos/hoxter-im-lichterglanz-tausende-beim-late-night-shopping-919062