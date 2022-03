Höxter macht sich aufnahmebereit

88 Flüchtlinge aus der Ukraine befinden sich bereits in Höxter. In der Kreisstadt sind Kinder, Frauen und Männer aktuell bei Verwandten, Bekannten oder Freunden untergebracht. Weitere Flüchtlinge werden ab April in der ehemaligen Grundschule Ovenhausen, in der ehemaligen Hauptschule in Stahle sowie im ehemaligen Asklepios-Pflegeheim ein neues Zuhause finden.

Ukraine-Flüchtlinge: Unterkünfte in Stahle, Ovenhausen und in Asklepios-Klinik werden hergerichtet

„Herzlich willkommen.“ Rüdiger Pfeifer, Geschäftsführer der Asklepios Weserbergland-Klinik in Höxter, bietet den Flüchtlingen aus der Ukraine die Apartments im ehemaligen Pflegeheim an. Hier können mehr als 40 Menschen leben.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir bringen alles auf den Weg“, führte der zuständige Dezernent Stefan Fellmann gegenüber dieser Zeitung aus. Derzeit seien mit den 88 ukrainischen Flüchtlingen insgesamt 331 Geflüchtete in der Kreisstadt und den Ortschaften untergebracht. „Davon leben die meisten Menschen in den Flüchtlingsunterkünften in der Grünen Mühle sowie an der Brenkhäuserstraße und Lütmarserstraße“, stellte Fellmann während der Ratssitzung am Mittwochabend fest. Die Hilfsbereitschaft in Höxter sei groß.