Es ist angerichtet: In Höxter wird es am Samstag. 11. Dezember, ab 12.30 Uhr ein großes und insbesondere kostenloses Weihnachtsessen geben.

Eingeladen sind Menschen, die in den inzwischen fast zwei Jahren der Corona-Pandemie sehr oft einsam waren und sind. Seniorinnen und Senioren gehören in erster Linie dazu. 300 Gäste werden in der Mensa am Schulzentrum erwartet.