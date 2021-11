Gottesdienst, Kundgebung, Menschenkette, Beleuchtungskampagne „Orange The World“: Wenn der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Donnerstag, 25. November, seine 40. Auflage erlebt, geht von Höxter ein starkes Signal aus. Auf Initiative des Frauennetzwerks und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Claudia Pelz-Weskamp versammeln sich Menschen im Herzen der Stadt zu einem deutlichen Bekenntnis: Höxter sagt Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen.

Um diesem Schulterschluss eine Plattform mit Außenwirkung zu geben, hat das Frauennetzwerk für den Aktionstag ein einladendes Programm vorbereitet. Beginn ist um 17 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kilianikirche. Zeitgleich geht in und an vielen öffentlichen Gebäuden in der Stadt und im Kreis Höxter sowie auch bei den Nachbarn in Holzminden das orangefarbene Licht an. Der Zonta-Club Höxter hat viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter für diese internationale Beleuchtungskampagne mit dem Titel „Orange The World“ gewonnen.