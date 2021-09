Höxter sucht den LGS-Supersong

Der bekannte Popsänger Mike Leon Grosch kommt zum Gartenschau-Song-Contest nach Höxter. Der ehemalige DSDS-Star tritt kommenden Samstag beim Open-Air am Floßplatz auf. Und er sitzt in der Jury, wenn Höxter den Gartenschau-Hit wählt.

Deutschland wählt am Sonntag den neuen Bundestag und einen Tag vorher wählt Höxter das Titellied zur LGS 2023. Beim großen Open-Air-Abend auf dem Floßplatz am Samstag, 25. September, ab 19 Uhr wird der Star auch selbst auf der Bühne stehen und singen: Mike Leon Grosch (44) – bekannt als Finalist der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – kennt sich bestens aus mit einem Song-Contest, schließlich wurde er selbst 2006 bei der Talentsuche Zweiter hinter Tobias Regner.

In der Corona-Pause hat der Kölner sein erstes Album seit der DSDS-Episode geschrieben und startet jetzt sein Comeback. Deshalb auch der Titel: „Wenn wir uns wiedersehen“: Der Finalist der dritten Staffel wollte damit die Sehnsucht nach Begegnungen ausdrücken, die wohl jeden in der Lockdown-Isolation umgetrieben hat. „Und viele haben mich ja tatsächlich seit 2006 nicht mehr gesehen und sagen jetzt: Boah, ist der Mike aber alt geworden“, sagte Grosch kürzlich in einem Interview. Übrigens singt er inzwischen auf Deutsch und macht „Power-Schlager“, wie er seine Musik selbst definiert.

„Man textet anders in der Muttersprache“, sagt der Vater von drei Kindern, der mit seiner Familie in einer kleinen Kölner Mietwohnung lebt. Auf Englisch könne man sich besser hinter Floskeln verstecken. Grosch freut sich, wieder vor Publikum auftreten zu können. Einige Fernsehauftritte hat er bereits absolviert. Die Stimme ist immer noch rauchig-kratzig wie damals bei DSDS, der Sänger inzwischen leicht ergraut. Nach dem Erfolg in der Casting-Show ging es mit der Musikkarriere für Grosch erst bergab. „Ich habe sieben Jahre lang keine Note gesungen“, erzählt er selbst. Grosch verdiente sein Geld in der Mode-und Telekommunikationsbranche, machte auch ein Radio-Volontariat und moderierte beim Hörfunk-Sender ffn. „Ich wollte nie prominent sein. Ich kann auch ohne Rampenlicht. Ich mache Musik wegen der Musik“, betont der Sohn einer koreanischen Mutter, der ursprünglich aus Wuppertal kommt. Auch gesundheitlich hat Grosch schwere Zeiten hinter sich, erlitt er doch 2016 kurz hintereinander gleich zwei Herzinfarkte – mit gerade einmal 39 Jahren. „Da fühlt man sich wie Batman, der vom Himmel geschossen wurde. Da habe ich meine eigene Sterblichkeit entdeckt“, sagt der Stargast beim LGS-Song-Contest am Weserufer. Dort wird er seine neuen Songs wie „Wunderschön“ oder „Nicht mal eine Stunde“ und vielleicht auch auf die aktuelle Single „Dann geht‘s dir genau wie mir“ singen. Mike Leon Grosch wird aber natürlich als Juror auch sein professionelles Urteil über die zehn Songs fällen, die es durch die Vorauswahl geschafft haben. Grosch sitzt gemeinsam in der Jury mit Dirk Bendfeld aus Eversen, der seit gut 20 Jahren als Radio-Reporter unterwegs ist. Ebenfalls dabei ist Stefan Friedrich aus Marienmünster, Inhaber der Event- und Künstleragentur OWL Booking, die in der Region zahlreiche Events veranstaltet. „Zu seinem Portfolio gehört zudem eine Künstlervermittlung von knapp 130 Musikern und Bands, mit denen die Agentur regelmäßig zusammenarbeitet“, berichtet Madita Alberding, bei der Landesgartenschau-Gesellschaft zuständig für Marketing. Einzige Frau in der hochkarätig besetzen Jury ist Leonore von Falkenhausen, die auf Gut Holzhausen lebt. Die Sopranistin organisiert jeden Sommer musikalische Events, bekannt ist vor allem das Stimmenfestival Voices.

Mike-Leon Grosch komplettiert als Stargast die Jury. Auch das Publikum-Voting wird aber am Samstagabend (wie bei DSDS) eine wichtige Rolle spielen bei der Auswahl des Gartenschau-Hits. Dem Gewinner winkt eine professionelle Aufnahme in einem Tonstudio. „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Einsendungen. Vom Kinderchor bis zum Einzelkünstler ist eine große Bandbreite an Songs vertreten“, berichtet Madita Alberding. Moderiert wird der Abend von Tim Donsbach. Direkt an der Weser auf dem Floßplatz wird die Bühne für das Live-Event aufgebaut. Der Eintritt ist frei, für die Bewirtung der Besucher (Burger, Pizza und Getränke-Theke) ist gesorgt.

Schon vormittags wird in Höxter der Baustart der Landesgartenschau gefeiert. Ab 11 Uhr gibt es zum ersten Baggerhub ein Bürgerfest am Dampferanleger mit Baustellenführungen am Weserufer, Kinderprogramm und Livemusik.