Höxter-Tisch zieht in Rettungswache

Höxter

Der Höxter-Tisch hat endlich eine neue Dauerunterkunft gefunden. Die Hilfsorganisation zieht in diesem Herbst von der „Zwischenlösung“ im ehemaligen Tiergeschäft an der Einfahrt Zur Lüre/Albaxer Straße in die ehemalige Rettungswache neben dem Feuerwehrgebäude Am Petriwall in Höxter um. Die langjährige Wache war in einen Neubau auf dem früheren Hallenbadgelände umgezogen. Seitdem steht das Haus leer. Der Höxter-Tisch wird das Erdgeschoss nutzen, die angebauten Hallen hat die Feuerwehr übernommen.

Von Michael Robrecht