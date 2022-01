Höxter war ihm wichtig

Auch nachdem er seine Kultkneipe an Andreas Rüther übergeben hatte, stand Boris Schmidt sen. regelmäßig weiter hinter der Theke und kümmerte sich um die Kundschaft. Schon sein Vater war Gastronom. Familie Schmidt (Vater Josef Schmidt) betrieb viele Jahre vor dem Umzug an den Anfang der 70er Jahre neu gebauten Gebäudekomplex am Schalker Markt das Kolpinghaus Höxter. Und so kannte Gastro-Urgestein Schmidt die Branche und seine Höxteraner von Jugend an.

