„Höxteraner Frühling“ macht die City bunt

Studierende der Hochschule gestalten Blumenbeete – Verkaufsoffener Sonntag am 10. April – Stadtfest trotz der vielen Baustellen

Höxter

Der „Höxteraner Frühling“ kommt – wenn auch etwas anders und mit vielen Baustellen. Das stört die Organisatoren von der Werbegemeinschaft aber gar nicht: „Wir sind stolz, am nächsten Sonntag trotz der vielen Einschränkungen durch die Baustellen in der Fußgängerzone ein so attraktives Programm zusammengestellt zu haben“, sagte Karin Remmert (AK Höxteraner Frühling) bei der Programmpräsentation im Cafe Pammel.

Von Michael Robrecht