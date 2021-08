Nach tödlichem Unfall: Höxteraner startet Online-Petition

Höxter

Der tödliche Unfall an der Kreuzung Brenkhäuser Straße/B64 hat die Menschen in Höxter erschüttert. Wie berichtet, ist eine 52-jährige Radfahrerin im Kreuzungsbereich von einem Lastwagen erfasst worden, der aus der Brenkhäuser Straße nach rechts auf die B64 in Richtung Godelheim abbog. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.

Von Sabine Robrecht und Marius Thöne