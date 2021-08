Hübsche Elfe ist das Gesicht Höxters

Höxter

Mein Name ist Holli, ich ich bin Eure Gartenschau-Botschafterin!“ KWG-Schülerin Greta Albers (16) hat ihren ersten Auftritt als LGS-Elfe vor großem Publikum am Samstagvormittag vor und auf der Bühne in der Stummrige Straße souverän und sympathisch absolviert.

Von Michael Robrecht