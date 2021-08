Vlotho

Mit Unterstützung durch einem Hubschrauber sind in Vlotho fast 50 Nadelbäume gefällt und abtransportiert worden. In einem unwegsamen ehemaligen Steinbruch an der Herforder Straße drohten die Bäume auf ein Haus zu stürzen. Auch an der Burg kaum der Hubschrauber zum Einsatz.

Von Jürgen Gebhard