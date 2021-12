Hüffertgymnasium schärft sein Profil

Nachdem das Hüffertgymnasium als erste Schule im Kreis Höxter 2018 neben der Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“ auch das Zertifikat „digitale Schule“ erhalten hatte, stand nun die Rezertifizierung an. Die erneute Bewerbung des Gymnasiums war erfolgreich.

In einer Onlineveranstaltung wurden dem Hüffertgymnasium und weiteren 30 Schulen in NRW zum zweiten Mal die Auszeichnung „Digitale Schule“ durch die Ministerin für Schule und Bildung des Landes NRW, Yvonne Gebauer, sowie vom Vorsitzenden des Vereins „MINT Zukunft schaffen“, Thomas Sattelberger, verliehen. Damit ist das Hüffertgymnasium die erste Schule im Kreis Höxter, die dieses Siegel zweimal erhalten hat.

Schulleiterin Susanne Krekeler nahm die erneute Auszeichnung des Hüffertgymnasiums im Rahmen der Online-Veranstaltung entgegen. Sie freute sich sehr, dass damit die Ausstattung der Schule, das Engagement der Lehrkräfte und die pädagogische Arbeit des Gymnasiums insgesamt gewürdigt wurde.

Digitale Lernkultur

Gemäß den Vorgaben mussten folgende fünf Bereiche für eine Rezertifizierung nachgewiesen werden: „Pädagogik & Lernkulturen“, „Qualifizierung der Lehrkräfte“, „Regionale Vernetzung“, „Konzept und Verstetigung“ sowie „Technik und Ausstattung“. Die Module sind orientiert an der Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz (KMK) und wurden von Experten und Wissenschaftlern entworfen.

Die Auszeichnung als „Digitale Schule“ ist dabei wissenschaftlich basiert, verbandsneutral sowie unabhängig. „Gerade in den zurückliegenden Monaten der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig digitale Kompetenzen in unserer modernen Wissensgesellschaft sind. Wir begreifen Digitalisierung dabei nicht als Allheilmittel und Selbstzweck, sondern als wesentliche Kulturtechnik, deren Chancen aber auch Risiken den Schülern vermittelt werden müssen“, erklärte Susanne Krekeler. „Die damit einhergehenden Veränderungen der Lern- und Arbeitswelt stellen uns alle immer wieder vor neue Herausforderungen. Als Schule sehe ich uns hier sehr gut vorbereitet und freue mich, dass mit der Einführung einer 1:1-Ausstattung mit Tablets ab Klasse 9 sowohl im Unterricht als auch daheim die für die Zukunft notwendigen Kompetenzen der Schüler weiter gefördert werden können“, sagte die Schulleiterin.

Lob der Ministerin

„Als Schul- und Bildungsministerin freue ich mich über jede Schule, die durch besondere pädagogische und inhaltliche Schwerpunkte ihr Profil schärft. In einer sich immer weiter digitalisierenden Welt machen die ‚Digitalen Schulen‘ ihren Schülerinnen und Schülern ein attraktives Angebot. Gleiches gilt für die ‚MINT-freundlichen Schulen‘, die unsere Kinder und Jugendlichen auf vielfältige Art und Weise für Forschung und Innovation begeistern. Die ausgezeichneten Schulen sind Beispiele dafür, wie wir durch beste Bildung Zukunft schaffen“, sagte Yvonne Gebauer.

„Hervorragende Konzepte“

„Digitale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sind zentrale Voraussetzung nicht nur für ihren Lernerfolg, sondern auch für späteren beruflichen Erfolg. Stimmen im Unterricht die digital-pädagogischen Konzepte im Zusammenspiel mit guter Medienausstattung und digitaler Infrastruktur, dann führt das individuelle und Team-Lernen zu Talententfaltung, persönlichem Erfolg und guten Berufschancen. In den „MINT-freundlichen Schulen“ wie auch den „Digitalen Schulen“, die wir heute auszeichnen, sind hervorragende Konzepte gelebte Realität – nach jahrelanger Arbeit in der Schulgemeinschaft mit Eltern, Lehrkräften, Schülerschaft sowie Partnern der Schule. Diese Leistung erkennen wir heute an”, so der Vorsitzende der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“, Thomas Sattelberger.