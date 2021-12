Hühner legen Eier im Homeoffice

Die Geflügelpest wurde in Delbrück nachgewiesen – das bedeutet seit dem 20. November eine Ausgangssperre für Hühner, Enten, Gänse und Co. auch im Kreis Gütersloh. Die mehr als 1600 Hühner, die bei Johannes und Anna Lena Broeker meist draußen picken, müssen seitdem ins Homeoffice.

Die Hühner müssen seit dem 20. November im ganzen Kreis Gütersloh im Stall bleiben. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil im Nachbarkreis Paderborn in mehreren Betrieben die Geflügelpest ausgebrochen ist.

Eine reine Vorsichtsmaßnahme, die aber eine hohe Belastung für die Tiere und die Halter bedeutet. „Sinn der Sache ist ja, dass die Hühner draußen sind. Oft stehen die Leute mit Kindern am Zaun, um die Tiere zu beobachten. Sie freuen sich, die Natur zu erleben“, sagen Johannes und Anna Lena Broeker. Dass sich einmal ein Fuchs in einem Blutrausch 20 Tiere geholt hat oder der Habicht einfache Beute findet, gehört halt dazu. Aber meistens passen die Hähne gut auf. Leichtes Opfer für den Fuchs werden die Hennen, die nachts nicht in den Stall gehen, sondern lieber auf den Stangen unter dem mobilen Stall sitzen.“