Hüllhorst erhält zwölf Klimabäume

Zwölf Klimabäume für Hüllhorst: symbolischer Spatenstich auf dem Spielplatz in der Oberbauerschafter Straße mit Hüllhorsts Bürgermeister Michael Kasche, Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann und Johannes Geers von der Firma Westenergie AG (von links).

Allein fünf davon (Baumhasel) stehen beispielsweise auf dem Spielplatz in der Oberbauerschafter Straße. Die Bäume verschönern das Landschaftsbild und sorgen insbesondere für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität.

Die Pflanzung ist Teil der Aktion „1000 Klimabäume für unsere Kommunen“, die sich über das gesamte Versorgungsgebiet der Westenergie in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen erstreckt. Die verwendeten Baumarten gelten nach derzeitigem Forschungsstand als besonders stressresistent und sind damit künftigen klimatischen Veränderungen gewachsen.

„Mit der Pflanzung der zwölf Klimabäume setzen wir ein deutlich sichtbares Zeichen für mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in unserer Gemeinde. Für uns war schnell klar, dass wir uns an der Aktion von Westenergie beteiligen möchten. Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger lange an den Bäumen erfreuen können“, sagte Bürgermeister Michael Kasche, der gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann und Westenergie-Kommunalmanager Johannes Geers zum symbolischen Spatenstich zusammentraf.

"Ausbau einer grünen Infrastruktur"

Johannes Geers betonte: „Gemeinsam mit unseren Partnerkommunen wollen wir den Ausbau einer grünen Infrastruktur und die Erreichung der Klimaziele vorantreiben. Die nachhaltige Pflanzung von Klimabäumen ist ein wichtiger Beitrag.“

Westenergie hat die Aktion „1000 Klimabäume für unsere Kommunen“ im Sommer gestartet und Kommunen dazu aufgerufen, ihr Interesse an einer Teilnahme zu bekunden und damit besondere Bäume erhalten zu können. 125 positive Antworten gingen schließlich ein. Um gemeinsam den ersten Geburtstag von Westenergie zu feiern, hat sich das Unternehmen entschieden, allen 125 Städten und Kommunen Klimabäume zukommen zu lassen. Insgesamt pflanzt das Energieunternehmen in den nächsten Wochen mit den Partnerkommunen somit 1250 Klimabäume ein.