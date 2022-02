Hüllhorster SPD beantragt Anschaffung einer Drohne

Hüllhorst

Soll die Gemeinde Hüllhorst eine „Drohne zur Tier- und Menschenrettung“ anschaffen? Die Hüllhorster SPD-Fraktion hat dies Ende Januar bei der Verwaltung beantragt. Genutzt werden soll das Gerät von der Feuerwehr bei speziellen Einsätzen sowie von Landwirten zur Absuchung von Grünflächen vor der Ernte auf darin versteckte Wildtiere. Der Antrag wird Diskussionsgegenstand in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bevölkerungsschutz und Rettungswesen sein, der am Donnerstag, 3. März, um 17.30 Uhr in der Ilex-Halle tagt.