Hüllhorster Wortmann-Gruppe weiter auf stabilem Kurs

Hüllhorst

Die Wortmann-Gruppe blickt im ersten Halbjahr 2022 zufrieden auf die Geschäftsentwicklung im In- und Ausland. Die Unternehmensführung erwartet wieder einen Umsatz von voraussichtlich etwa zwei Milliarden Euro am Ende des Jahres, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Innerhalb der ersten zwei Quartale wurde erneut ein Umsatz von rund einer Milliarde Euro erzielt. Die Wortmann-Gruppe ist an mehr als 25 Unternehmen beteiligt.