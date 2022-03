Humanitäre Verantwortung

Die Weserberglandklinik in Höxter will Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen. Sie könnten in zurzeit ungenutzten Gebäudeteilen der Klinik untergebracht werden.

Der Klinikbetreiber und die Geschäftsführung erklärten sich auch bereit, geflüchtete Personen in leerstehenden Räumen der Klinik unterzubringen. Angesichts der aktuellen Zuspitzung des Konflikts in der Ukraine würden die Asklepios-Kliniken ihrer humanitären Verantwortung nachkommen – und in allen Einrichtungen verletzte Personen aus den Kriegsgebieten aufnehmen.

„Bei Bedarf können wir bis zu 40 Kriegsflüchtlinge in unserer Einrichtung unterbringen. Die Zimmer verfügen über eigene Sanitäranlagen und sind größtenteils barrierefrei. Wir sehen uns in der Pflicht, den Flüchtlingen zu helfen und unterstützen gerne bei der Unterbringung“, sagte Rüdiger Pfeifer.

Konzernchef (CEO) Kai Hankeln erklärte: „Wir verfolgen die Situation in der Ukraine mit großer Sorge und sind erschüttert über die aktuelle Eskalation der Gewalt.“ Und weiter: „Für uns als Gesundheitsversorger ist es daher selbstverständlich, den Menschen aus der Ukraine in dieser humanitären Ausnahmesituation zu helfen. Aus diesem Grund haben wir dem Bundesgesundheitsminister unsere Unterstützung angeboten und uns bereit erklärt, verletzte Personen aus den Kriegsgebieten in unseren Einrichtungen zu behandeln und bei Bedarf auch Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitzustellen.“ Als einer der führenden Klinikbetreiber in Deutschland verfügen die Asklepios Kliniken nach eigenen Angaben über eine leistungsfähige Infrastruktur, die auch kurzfristig im Krisenfall aktiviert und erweitert werden könne.

„So können an unseren Standorten im gesamten Bundesgebiet kurzfristig über 600 geflüchtete Personen aufgenommen und – falls notwendig – medizinisch versorgt werden.“ Bereits im Jahr 2015 hatten die Asklepios Kliniken mehrere ihrer Einrichtungen zu Erstunterkünften umgebaut und zahlreiche Flüchtlinge darin untergebracht.