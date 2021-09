Humor-Quintett sorgt für Lacher

Viel Zeit ist vergangen, seit die letzte Comedy-Night mehre Künstler ins Bünder Universum gelockt hatte. Am Wochenende aber durften fünf Comedians endlich wieder die Bühne betreten und gleich an zwei Abenden für ihr Publikum spielen.

Comedian Niko Formanek war dabei derjenige, der im Geburtstagsmonat des Universums die Moderation übernehmen durfte. Dabei erinnerte er prompt an Zeiten vor der Pandemie, in denen man problemlos in Diskotheken gehen konnte – wäre man dafür nicht aus Sicht mancher Menschen zu alt. „Als ich mit meinem Kumpel am Eingang stand, sagte man uns doch glatt, dass man unsere Töchter auch hochholen könne und wir nicht extra die Treppen runter zur Tanzfläche gehen müssten“, scherzte er. Wohl auch aufgrund dieser Erfahrung hatte Formanek später beschlossen, ein Fitnessstudio aufzusuchen. „Da sagte man mir, ich solle beim nächsten Mal doch lockere und bequeme Kleidung tragen. Wenn ich die hätte, würde ich wohl kein Fitnessstudio aufsuchen“, erklärte er.