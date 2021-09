Hund beißt Frau ins Bein

Marienplatz in Paderborn – Anzeige erstattet – Polizei sucht Zeugen

Paderborn/Delbrück

Eine 69-jährige Frau ist im Bereich des Burgerladens am Marienplatz von einem Hund ins Bein gebissen worden. Die Halterin flüchtete anschließend mit dem Tier und einer Begleiterin. Die 69-jährige Frau aus Delbrück zeigte den Fall, der sich am Mittwoch vergangener Woche ereignet hatte, jetzt an.

Von Matthias Band