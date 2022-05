Hunde in Gefahr: Giftköder in Dringenberg gefunden

Seit Sonntagabend verbreitet sich diese Nachricht in den sozialen Medien: In Dringenberg seien bereits in den Tagen zuvor einige mit einem Pulver versehene Würstchen an Wegesrändern gesichtet worden. Der Polizei lag am Montag noch keine Anzeige vor, erklärte Polizeisprecher Jörg Niggemann auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES. Gleichwohl sei der Polizei bereits bekannt, dass die Nachricht von Giftködern in Dringenberg in den sozialen Medien verbreitet werde.

