Hunderte bei „Montagsspaziergängen“

Erneut haben sich Impfpflichtgegner und Kritiker der neuen strengeren Corona-Regeln am Montagabend in Städten im Kreis Höxter zu „Spaziergängen“ getroffen.

Protest-Veranstaltungen gegen Impfpflicht mit immer mehr Teilnehmern in Höxter, Warburg, Nieheim und Bad Driburg

Das historische Rathaus in Höxter ist schon mehrfach bei den Montagsprotesten und Spaziergängen Ausgangspunkt gewesen. Auf der Rathaustreppe brennen Mahnkerzen und es liegen dort Protestbriefe.

350 Teilnehmer sollen es in Höxter, Nieheim, Bad Driburg und Warburg gewesen sein. In Bad Driburg war allein von 180 die Rede. Hier wurden einige Anzeigen gegen Unbekannt von der Polizei geschrieben. Der Spaziergang in Bad Driburg – sowie eine Gegenveranstaltung waren ordnungsgemäß angemeldet.

In Paderborn wurde ein nicht angemeldeter „Montagsspaziergang“ mit 300 Personen von der Polizei aufgelöst. In Holzminden demonstrierten 150 Personen gegen die Corona-Maßnahmen.

AfD-Kreissprecher Peter Eichenseher sieht im Kreis Höxter wachsenden Unmut gegen Impfzwang. Daher kämen immer mehr Menschen zu den „Montagsspaziergängen“. Die AfD unterstütze den Protest .Die Polizei war im Hochstift bei allen Veranstaltungen gut sichtbar mit Streifen und Fahrzeugen präsent. Weitere Vorfälle wurden nicht gemeldet.