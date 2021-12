Hunderte Denkmäler unter der Lupe

Alle Wegekreuze auf öffentlichem Grund in Salzkotten, wie dieses an der Wewelsburger Straße, werden jetzt in einem Kataster erfasst.

Speziell geschulte Mitarbeiter des Bauhofs, die sich aktuell bereits um die Standsicherheit der Grabsteine auf den Friedhöfen kümmern, sollen sie künftig in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen.

Hintergrund für die Neuregelung ist der tragische Unfall, bei dem im November in Büren-Brenken ein siebenjähriger Junge von einem umkippenden Gedenkkreuz erschlagen worden war.

Martin Westermeier, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt Salzkotten, schätzt, dass es sich im gesamten Stadtgebiet um mehrere hundert Denkmäler handeln dürfte. Meist seien sie nach tragischen oder auch schönen Familienereignissen von Privatleuten auf öffentlichem Grund aufgestellt worden. In diesen Fällen sei dann, unabhängig vom Erbauer, die Stadt in der Sicherungspflicht, erläutert er.

Ohnehin, betont Westermeier, gehe Sicherheit vor Formalien: Im Zweifel würden die Mitarbeiter eher einmal mehr hinschauen. Das gelte auch, wenn ein Denkmal auf Privatgelände als Gefahrenquelle auffalle. Dann werde der Eigentümer informiert und aufgefordert, für Standsicherheit zu sorgen.

Die Salzkottener SPD hatte vor dem Hintergrund des tödlichen Unfalls in Brenken in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses den Antrag gestellt, alle Denkmale auf Feldwegen, an Straßenrändern und auf weiteren öffentlichen Flächen auf ihre Standsicherheit zu überprüfen. Nachdem die Verwaltung jedoch mitteilen konnte, dass ein entsprechendes Kataster bereits in der Vorbereitung sei, wurde der Antrag einvernehmlich zurückgezogen.

„Wir haben den Vorteil, dass wir in Salzkotten bereits eine recht detaillierte Auflistung vorliegen haben“, sagt Westermeier. Die Daten dieser Liste müssten nun vor Ort überprüft werden.

Auch in den Nachbarorten haben die Verwaltungen den tragischen Unfall in Brenken zum Anlass genommen, das Thema aufzugreifen. Vielerorts gibt es allerdings auch bereits eine Routine. So werden etwa Kreuze, Gedenksteine, Denkmäler und Statuen auf den Friedhöfen in Bad Wünnenberg einmal im Jahr durch den städtischen Bauhof kontrolliert, teilt Sprecherin Norina Wieners mit. Dazu finde auch eine Standsicherheitskontrolle statt. Außerhalb der Friedhöfe kontrolliere der Bauhof die Denkmäler auf städtischen Flächen in regelmäßigen Abständen, beispielsweise bei Grünschnittarbeiten. Zudem sei die Stadt im stetigen Austausch mit den örtlichen Vereinen und den Ortsheimatpflegern, die Mängel ebenfalls melden.

In Büren seien alle Bildstöcke und Wegekreuze, die unter Denkmalschutz stehen, bereits in einem Kataster erfasst und würden aktuell auf Sicherheit überprüft, informiert Stadtsprecherin Kerstin Salerno. Außerdem werde zurzeit eine Bestandsaufnahme weiterer, nicht denkmalgeschützter Kleindenkmäler innerhalb der Bürener Ortschaften und an den Feldwegen vorgenommen.