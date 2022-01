2500 Teilnehmer bei Corona-Demo in Paderborn - Gegenproteste in Bad Oeynhausen, Bünde und Halle

Paderborn/Bünde

In zahlreichen Städten Deutschlands haben Menschen am Montagabend wieder gegen die Corona-Politik demonstriert. Allein in Paderborn sind 2500 Menschen auf die Straße gegangen. Dort und in der Region blieben die Proteste weitestgehend friedlich.



Von unseren Lokalredaktionen