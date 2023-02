Hundertjährige ist seit 68 Jahren Mieterin in Detmold

Das ist Rekord – jedenfalls beim Landesverband Lippe: Seit sage und schreibe 68 Jahren lebt Gunhild Münch-Holland als Mieterin in der Mozartstraße in Detmold.

Die Adresse könnte kaum passender sein: Die Frau, die im Mai vergangenen Jahres ihren 100. Geburtstag feiern konnte, ist Musikerin. Ihren mittlerweile verstorbenen Ehemann Hans Münch-Holland lernte sie an der Detmolder Musikhochschule kennen. Sie spielte die Viola da Gamba und Cembalo, er gehörte zu den Gründungsvätern der Musikhochschule und lehrte dort später als Professor. Noch heute steht ein selbstgebautes Cembalo in der Wohnung.

Im Frühjahr 1955 zog Gunhild Münch-Holland erstmals in ein Objekt des Landesverbandes: ihre erste Wohnung in der Mozartstraße. Um dann am 1. September 1957 in die Immobilie auf der gegenüberliegenden Straßenseite umzuziehen, ihre aktuelle Wohnung, die sie seitdem ihr Zuhause nennt.

Tägliches Spazierengehen, Treppen steigen: All das ist kein Problem für Gunhild Münch-Holland. „Ihr selbstbestimmtes Leben in ihrem Haus und der tägliche Gang in die Innenstadt halten sie fit“, berichtet der Landesverband Lippe, der zum außergewöhnlichen Mietjubiläum gratulierte.